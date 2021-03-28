Tarih 28 Mart Türkiye yine aynı soruyu soruyor: Saat kaç ?

Bundan beş sene öncesine kadar ülkemizde de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi uygulanan Kış ve yaz saati uygulaması ardından alınan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştı. Bu kapsamda 28 Mart bugün dünyanın birçok yerinde başlayan yaz saati uygulamasıyla beraber "Şu an saat kaç?" sorusu ülkemizde gündeme geldi.