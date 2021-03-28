Tarih 28 Mart Türkiye yine aynı soruyu soruyor: Saat kaç ?
Bundan beş sene öncesine kadar ülkemizde de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi uygulanan Kış ve yaz saati uygulaması ardından alınan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştı. Bu kapsamda 28 Mart bugün dünyanın birçok yerinde başlayan yaz saati uygulamasıyla beraber "Şu an saat kaç?" sorusu ülkemizde gündeme geldi.
Bundan beş sene öncesine kadar ülkemizde de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi uygulanan Kış ve yaz saati uygulaması ardından alınan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştı. Bu kapsamda 28 Mart bugün dünyanın birçok yerinde başlayan yaz saati uygulamasıyla beraber "Şu an saat kaç?" sorusu ülkemizde gündeme geldi.
TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?
Ülkemizde 2016 yılından bu yana Kış saati ve Yaz saati uygulamaları gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi saatlerin ileri veya geri alınması gibi bir durum söz konusu değildir.
AVRUPA ÜLKELERİNDE YAZ SAATİ UYGULAMASI BAŞLADI
Avrupa ülkelerinde saatler, bugün ileri alınacak ancak konuyla ilgili tartışmalar halen devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 Mart Pazar günü yaz saati uygulaması başlıyor. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, KKTC'de 28 Mart Pazar günü yaz saati uygulamasının başlayacağı belirtildi. KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan Yaz Saati Emirnamesi'nde, saatlerin 28 Mart Pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alınacağı ve yaz saati uygulamasının 31 Ekim pazar günü saat 04.00'te sona ereceği kaydedildi.
TARTIŞMALAR BİTMEDİ
2018 yılında dönemin Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de saat uygulamasının kaldırılması gerektiğini söylemişti. O dönem AB çapında internet üzerinden yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 84'i kış saati uygulamasını istemediklerini belirtmişti. Avrupa Parlamentosu da Mart 2019'da büyük çoğunlukla saat değişikliği uygulamasının 2021'de kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştı.