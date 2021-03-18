Tarih açıklandı: 60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 15 günde birçok ilde vaka sayısında artış görüldüğünü belirten Bakan Koca, aşılama sürecine ilişkin de bilgiler verdi. 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlanmasının ardından 60-65 yaş grubunda aşılamanın başlanacağı açıklandı.
60-65 yaş arası aşılama süreci önümüzdeki hafta başlayacak. Bakan Koca, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlandığını belirterek, "Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak." dedi.
BAKAN KOCA UYARDI
Bakan Koca açıklamasının devamında, "Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." uyarısında bulundu.
MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
* Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.
* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın. * Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan "Hastane randevusu al" butonuna tıklayın.
* "Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.
* "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.