Tarih açıklandı: 60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak?

60-65 yaş arası aşılama süreci önümüzdeki hafta başlayacak. Bakan Koca, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılarının tamamlandığını belirterek, "Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak." dedi.