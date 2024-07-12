Tarih belli oldu: Fed ne zaman faiz indirecek?

IMF'DEN AÇIKLAMA

IMF, Fed'in bu yıl içinde faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğine ve temkinli kalması gerektiğine inanmaya devam ettiğini söyledi.

IMF sözcüsü Julie Kozack, ABD'de dezenflasyon sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Kozack, "Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürecek bir konumda olmasını bekliyoruz ve bu değerlendirmemiz geçerliliğini koruyor" dedi.