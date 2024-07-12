Tarih belli oldu: Fed ne zaman faiz indirecek?
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından küresel piyasalar, Fed'in faiz indirimi beklentisine yoğunlaştı. İlk faiz indiriminin ne zaman olacağına dair netlik kazanmaya başladı.
ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gelmesinin ardından faiz indirimine yönelik iyimserlik arttı.
Dün ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Tüketici fiyatları aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da son bir senenin en düşük seviyesine indi.
İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.
Fed'in fararını açıklayacağı kritik toplantı 18 Eylül'de gerçekleşecek.
Fedwatch'a göre yatırımcılar, eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimini yüzde 87 ile fiyatlıyor.
IMF'DEN AÇIKLAMA
IMF, Fed'in bu yıl içinde faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğine ve temkinli kalması gerektiğine inanmaya devam ettiğini söyledi.
IMF sözcüsü Julie Kozack, ABD'de dezenflasyon sürecinin devam ettiğini açıkladı.
Kozack, "Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürecek bir konumda olmasını bekliyoruz ve bu değerlendirmemiz geçerliliğini koruyor" dedi.
JPMORGAN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ
JPMorgan, haziran ayı enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz indirimlerine daha erken başlayacağı tahmininde bulundu.
Banka, faiz indirimlerinin eylül ayında başlamasını bekliyor. Sonraki üç ayda bir indirimlerin devam edeceği tahmin ediliyor.