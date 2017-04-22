Tarihe geçen kadınlar
Lyudmilla Pavlichenko, mankenlere taş çıkarabilecekken Sovyet Ordusu’nda keskin nişancı olmayı tercih eden 2000 kadından biriydi.
II. Dünya Savaşı boyunca görev aldığı Odessa, Sivastapol cephelerinde 36’sı düşman keskin nişancı olmak üzere 309 Alman askeri öldürerek bir kadının istediğinde ne kadar tehlikeli olabileceğini tüm dünyaya kanıtladı…
Bir tanıtım ziyareti için Amerika’ya gönderildiğinde kendisini Beyaz Saray’da Franklin Roosevelt karşıladı. Pavlichenko, böylelikle Sovyet tarihindeki bir ilke imza atarak ABD başkanı tarafından kabul edilen ilk Sovyetler Birliği vatandaşı oldu.
Naziler II. Dünya Savaşı'nın ortalarına doğru Ruslarla imzaladıkları saldırmazlık anlaşmasını bozarak Rus topraklarını işgale başladıklarında genç Pavlichenko üniversitedeki tarih öğrenimini bir kenara bırakarak hızlıca Kızıl Ordu'ya yazılır. Önceleri, kadın olduğu için kendisine "hemşirelik yapması" telkin edilse de, reddeder. O, cephede savaşmak istemektedir. Kızıl Ordu cephe talebini geri çevirmeyerek Pavlichenko'yu 25. Piyade Tümeni'nde görevlendirir.