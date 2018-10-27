Tarihi açılışa ''dünya'' şahitlik edecek
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına birçok ülkenin lideri katılacak.
Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki açılışı öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı dev projede törene katılacak konuk devlet başkanları da açıklandı.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca yapılan İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde açılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete alınacak havalimanının açılış törenine, aralarında devlet ve hükümet başkanları ile ulaştırma bakanlarının da olduğu çok sayıda yabancı konuğun geleceği bildirildi. Gelişini teyit eden üst düzey konuk sayısının 50'yi geçtiği belirtildi.
Açılış töreni canlı yayınlarla dünyanın dört bir yanından da takip edilecek.
Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanının ilk fazının açılış töreni, 29 Ekim'de saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle başlayacak.
Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak.