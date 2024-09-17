Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor
Antalya'da 500 yıllık tarihi Muratpaşa Camii, madde bağımlıları ve alkol kullananların meskeni haline geldi. Uyuşturucunun adeta ''zombi''ye çevirdiği şahısların içler acısı hali kameraya yansıdı.
Antalya'da 1570 yılında inşa edilen ve Osmanlı dönemine ait en eski yapılardan birisi olan Muratpaşa Camii son zamanlarda uyuşturucu ve madde bağımlılarının mekanı oldu. Gün içinde cami cemaatinin yanı sıra binlerce vatandaş ve turistin uğrak yeri olan caminin bahçesi, lavabo bölümü ve depo bölümüne inen merdivenler uyuşturucu madde kullanan şahıslar tarafından kullanılıyor. Bölge esnafı ve camii cemaati oluşan görüntülerden rahatsızlık duyuyor.
Cami içerisinde çeşitli noktalarda son 2 ay içerisinde farklı tarihlerde kaydedilen görüntülerde madde kullanan şahıslar ve madde kullanımı nedeniyle krize girdiği anlar vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gün içerisinde onlarca madde ve alkol bağımlısının camiye geldiğini belirten vatandaşlar, ihbarda bulunduklarını ancak sadece o anda şahsın uzaklaştırıldığını, sonrasında ise şahısların yine geldiğini belirtti.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen o anlarda bir şahsın kolunda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan şırınga ile görüntülerinin yanı sıra, başka bir şahsın madde etkisi altında kendinden geçmiş halleri görüntülere yansıdı.