Tarihi çeşmelere tartışma yaratan musluklar
Üsküdar'daki tarihi çeşmelere, tuvalet ve banyolarda kullanılan muslukların takılması sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, daha önce takılan muslukların defalarca çalındığı kaydedilirken, "Mevcut olan musluklar mahalle sakinler tarafından emaneten takılmış musluklardır" denildi.
Üsküdar'daki Osmanlı döneminden kalma tarihi Aziz Mahmud Hüdayi Camii ve Türbesi'nin alt kapısında bulunan tarihi çeşmelere, tuvalet ve banyolarda kullanılan muslukların takılması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Biri yaklaşık 400 yıllık, diğeri ise 300 yıllık çeşmelerin özgün yapısına uymayan musluklar değiştirilerek özgün yapıya uyacak musluklar takılması istendi. Yapının girişinde yan yana bulunan 3 çeşmeden birinin ise musluğu yok ve suyu akmıyor. Ancak bu yapı da yerleştirilen güvenlik kulübesi nedeniyle kapanmış durumda.
"ALTIN VARAKLI, OSMANLI TUĞRALI GÜZEL, ESTETİK MUSLUKLAR TAKILIR"
Tarih araştırmacısı Halit Develioğlu, "Burası İstanbul'da, hatta belki de Türkiye'de en çok ziyaret edilen mekanlardan biri. Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdayi Efendinin dergahı, tekkesi. Burada 3 tane tarihi çeşme var. Üçünün de kitabeleri çok güzel, çok kıymetli eserler. İlk kitabe, 1523 yılında tarih düşüyor. İkinci kitabe ise Abdülmecid Han 1855 yılında dergahı ve çeşmeleri ihya ediyor.
Diğer çeşme ise 1723 tarihli meşhur Damat İbrahim Paşa'nın oğlu tarafından yapılan çeşme. Bunlar 300-400 yıllık çeşmeler. Üzerinde gördüğünüz hatlar ve sanatlar bize çok güzel bir miras, mesaj veriyor. Ama bizim bugün 400 yıllık çeşmelere layık gördüğümüz, alelade bir demir musluk. Normalde bu tip tarihi çeşmelere altın varaklı, Osmanlı tuğralı güzel, estetik musluklar takılır" diye konuştu.