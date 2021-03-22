Tarihi çeşmelere tartışma yaratan musluklar

"ALTIN VARAKLI, OSMANLI TUĞRALI GÜZEL, ESTETİK MUSLUKLAR TAKILIR"

Tarih araştırmacısı Halit Develioğlu, "Burası İstanbul'da, hatta belki de Türkiye'de en çok ziyaret edilen mekanlardan biri. Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdayi Efendinin dergahı, tekkesi. Burada 3 tane tarihi çeşme var. Üçünün de kitabeleri çok güzel, çok kıymetli eserler. İlk kitabe, 1523 yılında tarih düşüyor. İkinci kitabe ise Abdülmecid Han 1855 yılında dergahı ve çeşmeleri ihya ediyor.