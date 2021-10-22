Tarihi değiştirecek keşif: Amerika'yı Kolomb'tan önce onlar keşfetti!
Yapılan yeni bir çalışma, Amerika kıtasını keşfeden ilk Avrupalının Kristof Kolomb olmadığını ortaya çıkardı. Vikinglerin, Kolomb'tan 471 yıl önce Amerika'ya ulaştığı belirtildi.
AMERİKA'YA İLK ULAŞAN AVRUPALILARIN VİKİNGLER OLDUĞU KANITLANDI
Kuzey Amerika'yı ilk 'keşfeden'lerin Kristof Kolomb yerine Vikingler olduğu uzun zamandır tartışılıyordu. Nature dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma ise bu durumu kanıtladı.
KOLOMB'TAN 471 YIL ÖNCE
Ahşap eserler üzerinde yapılan testler, İskandinav savaşçılarının tam bin yıl önce kıtada zaten aktif olduğunu gösterdi. Bu durum ise Vikinglerin Kolomb'tan 471 yıl önce Atlantik Okyanusu’nu geçerek Amerika'ya ulaştığı bilinen en eski insanlar olduklarını gösteriyor.
KOLOMB, ASLA KUZEY AMERİKA'YA ULAŞAMADI
Bununla birlikte İtalyan kaşif, 1492 yılından günümüzde Bahamalar olarak bilinen Hispaniola adlı bölgeye ayak basan ilk Avrupalı oldu. Ardından bugünkü Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'ne ait olan topraklarda dolaştı. Amerika'yı keşfettiği için yaygın olarak itibar görmesine rağmen, orada yaşayan milyonlarca yerli insan vardı ve Kuzey Amerika’ya asla ulaşamadı.
1960'LI YILLARA KADAR FARK EDİLEMEDİ
Ayrıca, bilim insanları Vikinglerin Yeni Dünya'ya diğer Avrupalılardan önce gelmiş olabileceği gerçeğini 1960'a kadar fark etmedi.