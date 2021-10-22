Tarihi değiştirecek keşif: Amerika'yı Kolomb'tan önce onlar keşfetti!

KOLOMB'TAN 471 YIL ÖNCE

Ahşap eserler üzerinde yapılan testler, İskandinav savaşçılarının tam bin yıl önce kıtada zaten aktif olduğunu gösterdi. Bu durum ise Vikinglerin Kolomb'tan 471 yıl önce Atlantik Okyanusu’nu geçerek Amerika'ya ulaştığı bilinen en eski insanlar olduklarını gösteriyor.