Tarihi deliller bu depolarda saklanıyor

Uyuşturucu ve silah ayrı depolarda muhafaza edilirken; 15 Temmuz darbe girişimi soruşturma ve davalarından, Ergenekon ve Balyoz gibi davaların delilleri de ayrı depolarda yer alıyor. Emanet Bürosu Savcısı İbrahim Çiçek, "Emanet, yargılamanın bel kemiğidir. Düşünebiliyor musun, bir cinayet işleniyor, cinayette kullanılan bir silah veya mermi çekirdeği bulunuyor. Siz onu yok ettiğiniz zaman belki o adam beraat eder. Biri kaybolsa soruşturma sekteye uğrar" dedi.