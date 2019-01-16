Tarihi deliller bu depolarda saklanıyor
Avrupa'nın en büyük adliyesi olduğu belirtilen İstanbul Adalet Sarayı'nın 19 ayrı emanet deposu bulunuyor. Uyuşturucu ve silah ayrı depolarda muhafaza edilirken; 15 Temmuz darbe girişimi soruşturma ve davalarından, Ergenekon ve Balyoz gibi da
Dev depoları DHA'ya gezdiren Emanet Bürosu Savcısı İbrahim Çiçek, "Emanet, yargılamanın bel kemiğidir. Biri kaybolsa soruşturma sekteye uğrar" dedi.
İstanbul Avrupa yakasındaki 6 adliyenin birleşmesiyle kurulan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın emanet depolarında pet şişeden, trilyonluk çeke, binlerce delil muhafaza ediliyor. 2011 yılından bu yana hizmet veren adliyenin, 19 ayrı emanet deposu bulunuyor. Bu depolarda suçta kullanılan eşyalar veya dosyalarda saklanamayacak kadar değerli olan eşyalar saklanıyor.
Uyuşturucu ve silah ayrı depolarda muhafaza edilirken; 15 Temmuz darbe girişimi soruşturma ve davalarından, Ergenekon ve Balyoz gibi davaların delilleri de ayrı depolarda yer alıyor. Emanet Bürosu Savcısı İbrahim Çiçek, "Emanet, yargılamanın bel kemiğidir. Düşünebiliyor musun, bir cinayet işleniyor, cinayette kullanılan bir silah veya mermi çekirdeği bulunuyor. Siz onu yok ettiğiniz zaman belki o adam beraat eder. Biri kaybolsa soruşturma sekteye uğrar" dedi.
"7 YILLIK SÜREÇTE TEMİZLİK YAPTIK"
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, 2011 yılında Sultanahmet, Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüp ve Şişli adliyelerinin birleşmesiyle kuruldu. O tarihten bu yana binlerce davaya ve soruşturma dosyasına ait deliller adli emanette toplanıyor. Suç delillerinin muhafazası, denetimi, iadesi veya tekrar emanete alınması ile ilgili işlemler adliyenin eksi 4. katında bulunan emanet müdürlüğünde yapılıyor.