Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Lahit mezar ele geçirildi

Operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda Aramice dilinde yazılmış 1800 yıllık 5 el yazması kitap ve şüphelilerin daha önce kazı yaptıkları alanda bir kısmı çıkarılmış Roma İmparatorluğu dönemine ait lahit mezar ele geçirildi.