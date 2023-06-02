Tarihi eser kaçakçılarının deposundan çıkanlar şaşkına çevirdi

Depoda yapılan aramalarda ticareti yasak olan, çoğu köşkler ve sosyal binalar ile mevlevi tarikatlarından çalındığı değerlendirilen el işçiliğiyle süslemeli 10 ahşap kapı, han, tekke ve zaviyelerden çalındığı değerlendirilen el işçiliğiyle süslemeli olan 12 ahşap kapı, konut ve ticarethanelerden çalındığı değerlendirilen el işçiliğiyle süslemeli 10 ahşap kapı, el işçiliğiyle süslemeli 11 ahşap kapı, kalem işi ve el işçiliğiyle süslemeli 27 ahşap kapı, el işçiliğiyle süslemeli 5 ahşap tavan göbeği, 5 ahşap sütun, 5 ahşap sütun başlığı, içi doldurulmuş 2 Karaca trofesi, 3 fil dili süslemeli boynuz ile 1 fildişi tespih ele geçirildi.