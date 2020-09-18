Tarihi Eskihisar Kalesi'nin duvarlarına sprey boya ile isim yazdılar

Yazılan yazıların tarihe yapılan bir saygısızlık olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, "Kalenin duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazılmış, bu çok kötü bir durum. Maalesef bazı insanlarımız bu konuda duyarsız. Tarihe, medeniyete saygısı olmayan insanlar da var. Her zaman kalede bekleme şansımız olmuyor, gerek belediyenin zabıtası gerekse jandarmayla takip etmek mümkün olmuyor. Ekipler buldukları zaman engel oluyor ama hangi maksatla, nasıl bu tarihi eserin üzerine boya püskürterek bir şeyler yazıyor bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Tarihimize, değerlerimize saygılı olmamız lazım. Bu bir medeniyet, bunlar çok köklü bir medeniyetin eserleri bunlara sahip çıkmamız, ayakta tutmamız ve korumamız lazım" dedi.