Tarihi gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi İstanbul Boğazından geçti. Dünya turuna çıkan 94 yaşındaki gemi Rusya'nın Novorossiysk Limanına gitmek için Karadeniz'e açıldı.
1926 yılında Almanya'da yapımı tamamlanan 114 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Rusya bayraklı 'Kruzenshtern' adlı yelkenli eğitim gemisi, saat 18.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi olarak adlandırılan tarihi gemi, Bellingshausen ve Lazarus adlı Rus denizcilerin Antartika'yi keşfinin 200'üncü yıldönümü nedeniyle dünya turuna çıktı.