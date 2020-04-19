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  3. 19 Nisan 2020 23:12

Tarihi gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi İstanbul Boğazından geçti. Dünya turuna çıkan 94 yaşındaki gemi Rusya'nın Novorossiysk Limanına gitmek için Karadeniz'e açıldı.

Tarihi gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Tarihi gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

1926 yılında Almanya'da yapımı tamamlanan 114 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Rusya bayraklı  'Kruzenshtern' adlı yelkenli eğitim gemisi, saat 18.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 

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Tarihi gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi olarak adlandırılan tarihi gemi, Bellingshausen ve Lazarus adlı Rus denizcilerin Antartika'yi keşfinin 200'üncü yıldönümü nedeniyle dünya turuna çıktı. 

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Tarihi gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyada birçok liman ziyaretinde bulunan 94 yaşındaki geminin bir sonraki durağı da Karadeniz'e kıyısı bulunan Rusya'nın Novorossiysk şehri olacak. 

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