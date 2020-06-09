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  3. 09 Haziran 2020 11:55

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi hastalarını almaya başladı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hizmet vermesi planlanan İstanbul'un en eski hastanelerinden birisi olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinin restorasyon çalışmaları 35 günün ardından tamamlanmıştı.

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi hastalarını almaya başladı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hizmet vermesi planlanan İstanbul'un en eski hastanelerinden birisi olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinin restorasyon çalışmaları 35 günün ardından tamamlanmıştı.

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Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi hastalarını almaya başladı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen hastaneye Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ismi verilmişti.

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Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi hastalarını almaya başladı

Toplamda 500 kişilik bir restorasyon ekibinin kısa sürede tamamladığı hastane havadan görüntülendi. Hastanenin 4 giriş kapısı bulunurken bahçesinde yer alan balık havuzları ve ağaçların üzerinde bulunan kuş yuvaları ayrı bir güzellik katıyor.

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Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi hastalarını almaya başladı

Hastaneye gelen hastalara acil durumlarda müdahale edilmenin yanı sıra uzman hekimlerce poliklinik hizmeti de sunuluyor.

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