Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi hastalarını almaya başladı
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hizmet vermesi planlanan İstanbul'un en eski hastanelerinden birisi olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinin restorasyon çalışmaları 35 günün ardından tamamlanmıştı.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hizmet vermesi planlanan İstanbul'un en eski hastanelerinden birisi olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinin restorasyon çalışmaları 35 günün ardından tamamlanmıştı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen hastaneye Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ismi verilmişti.
Toplamda 500 kişilik bir restorasyon ekibinin kısa sürede tamamladığı hastane havadan görüntülendi. Hastanenin 4 giriş kapısı bulunurken bahçesinde yer alan balık havuzları ve ağaçların üzerinde bulunan kuş yuvaları ayrı bir güzellik katıyor.