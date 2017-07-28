Tarihi İlbiz Höyüğü parka dönüştürüldü

Halen devam eden çalışmalar çerçevesinde İlbiz Höyüğü’nün en tepesine kamelyalar kuruldu. Belli bölgelerde ağaçlandırma da yapılırken belirli bölgelere de rulo çim serildi. Höyük üzerinde belirlenen yollara taş döşenmeye başlandı. Çevresinde çocuk parkı ve fitness alanı da oluşturulan höyükte peyzaj için çalı dikimi de gerçekleştirildi.

