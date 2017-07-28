Tarihi İlbiz Höyüğü parka dönüştürüldü
Konya'da Karatay Belediyesi tarafından birinci derece arkeolojik SİT alanı olan tarihi İlbiz Höyüğü, parka dönüştürüldü.
Konya'da Karatay Belediyesi tarafından 2016 yılında, birinci derece arkeolojik SİT alanı olan Karaaslan Üzümcü Mahallesi’ndeki İlbiz Höyüğü ve çevresiyle ilgili hazırlanan ''Koruma Amaçlı İmar Planı'' çerçevesinde çalışma başlatıldı.
Bölge 1'inci derece SİT alanı olduğundan, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan da alınan izin üzerine başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Karatay Belediyesi tarafından höyüğün hemen yanı başına 3 bin kişilik kır düğün salonu yapıldı.
Kır düğün salonu bitme aşamasına gelirken bu kez belediye tarafından tarihi İlbiz Höyüğü’nün park haline getirilmesi için peyzaj çalışması başlatıldı.
Halen devam eden çalışmalar çerçevesinde İlbiz Höyüğü’nün en tepesine kamelyalar kuruldu. Belli bölgelerde ağaçlandırma da yapılırken belirli bölgelere de rulo çim serildi. Höyük üzerinde belirlenen yollara taş döşenmeye başlandı. Çevresinde çocuk parkı ve fitness alanı da oluşturulan höyükte peyzaj için çalı dikimi de gerçekleştirildi.