Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda büyük yangın: Çok sayıda dükkan küle döndü

İTFAİYE DAR SOKAKLARDA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yangın saat 15.00 sıralarında Saraylar Mahallesinde bulunan tarihi Kaleiçi Çarşısında bulunan zemin artı iki katlı bir züccaciye deposunun ikinci katında çıktı. Züccaciye deposunda nedeni henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin tüm binayı sarmasıyla çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.