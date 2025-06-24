Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda büyük yangın: Çok sayıda dükkan küle döndü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahale edebildiği yangın, 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 9 iş yeri ile 2 katlı züccaciye deposu küle döndü.
Tarihi Kaleiçi Çarşısı'ndaki hırdavat ile mutfak malzemeleri deposunda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Çevredeki bazı dükkanlar tedbir amacıyla boşaltıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
YANGININ ÇIKTIĞI DEPO İLE 9 İŞ YERİ KÜL OLDU
Yangın 3 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, dar sokaklar nedeniyle zor anlar yaşadığı yangında alevlerin yan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarfetti. Kontrol altına alınan yangında 9 iş yeri ile yangının çıktığı 2 katlı züccaciye deposu kül oldu.
İTFAİYE DAR SOKAKLARDA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Yangın saat 15.00 sıralarında Saraylar Mahallesinde bulunan tarihi Kaleiçi Çarşısında bulunan zemin artı iki katlı bir züccaciye deposunun ikinci katında çıktı. Züccaciye deposunda nedeni henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin tüm binayı sarmasıyla çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.