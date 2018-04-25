Tarihi konakta poşet poşet para bulundu
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Osmanlı döneminden kalma Sağır Müftü Konağı'nın restorasyon çalışmaları sırasında odalarından birinin kapı kirişine saklanmış 6 bin madeni para bulundu.
Elazığ Belediyesi tarafından restore edilen konağın kapı kirişinde bulunan 1960-1970'li yıllarda basılmış madeni paralar Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konakta devam eden restorasyon çalışmaları sırasında ekiplerin herkesi şaşkına çeviren bir olayla karşılaştığını belirtti.
Konağın iç kesimindeki bir odanın kapısında tadilat yapan ekiplerin kapının kirişine saklanmış poşetler içerisinde 6 bin madeni para bulduklarını ifade eden Demirpolat, şöyle devam etti: