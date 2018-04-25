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  3. 25 Nisan 2018 10:35

Tarihi konakta poşet poşet para bulundu

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Osmanlı döneminden kalma Sağır Müftü Konağı'nın restorasyon çalışmaları sırasında odalarından birinin kapı kirişine saklanmış 6 bin madeni para bulundu.

Tarihi konakta poşet poşet para bulundu

Elazığ Belediyesi tarafından restore edilen konağın kapı kirişinde bulunan 1960-1970'li yıllarda basılmış madeni paralar Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Tarihi konakta poşet poşet para bulundu

Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konakta devam eden restorasyon çalışmaları sırasında ekiplerin herkesi şaşkına çeviren bir olayla karşılaştığını belirtti.

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Tarihi konakta poşet poşet para bulundu

Konağın iç kesimindeki bir odanın kapısında tadilat yapan ekiplerin kapının kirişine saklanmış poşetler içerisinde 6 bin madeni para bulduklarını ifade eden Demirpolat, şöyle devam etti:

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Tarihi konakta poşet poşet para bulundu

Restorasyon çalışması sırasında ekiplerin kapının kirişini sağlamlaştırmak için kirişteki bazı taşları sökmeleri ile yukarıdan madeni paralar aşağıya dökülüyor. Müze Müdürlüğünden ekiplere haber verdik.

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