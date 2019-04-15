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  3. 15 Nisan 2019 21:26

Tarihi Notre Dame Katedrali'nde yangın

Avrupa'nıne n çok ziyaret edilen yerlerinden olan Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı.

Tarihi Notre Dame Katedrali'nde yangın

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Tarihi Notre Dame Katedrali'nde yangın

Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangın çıktı. İşte olay yerinden fotoğraflar...

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Tarihi Notre Dame Katedrali'nde yangın

Fransa'nın başkenti Paris'te 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Sarı Yelekliler ile ilgili konuşmasını iptal eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yangın bölgesine gitme kararı aldı. ABD Başkanı Trump da yaptığı açıklamada, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkunç" dedi.

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Tarihi Notre Dame Katedrali'nde yangın

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi.

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