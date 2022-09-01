  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Tarihi Orient Express treni 3 yıl sonra İstanbul'da

Tarihi Orient Express treni 3 yıl sonra İstanbul'da

1883 yılından itibaren hizmet veren ve Agahta Christie'den Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara konu olan Venice Simplon Orient Express treni İstanbul'a geldi. Seferler pandemi nedeniyle 3 yıldır yapılamıyordu.

Tarihi Orient Express treni 3 yıl sonra İstanbul'da - Resim: 1

Orient Express, Agatha Cristie'den, ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'a kadar çok sayıda kişiye ilham kaynağı oldu. Orient Express, 1883 yılından beri çeşitli zamanlarda Paris'ten İstanbul'a geliyordu.

1 / 7
Tarihi Orient Express treni 3 yıl sonra İstanbul'da - Resim: 2

Pandemi nedeniyle 3 yıldır Paris-İstanbul seferini yapamayan Venice Simplon Orient Express treni 26 Ağustos'ta Paris'ten hareket etti.

2 / 7
Tarihi Orient Express treni 3 yıl sonra İstanbul'da - Resim: 3

Viyana, Budapeşte, Bükreş ve Varna'dan geçen Orient Express, 5 gün sonunda Bakırköy Tren İstasyonu'na geldi. 15 vagondan oluşan trende, 5 gün boyunca 32 kişilik tren ekibi ile 85 yolcu seyahat etti.

3 / 7
Tarihi Orient Express treni 3 yıl sonra İstanbul'da - Resim: 4

Orient Express yolcuları İstanbul'da mehteran takımı karşıladı. Mehteran takımının gösterisinden sonra, turistler İstanbul'da kalacakları otellere gitmek üzere Bakırköy Tren İstasyonu'ndan çıktı. 

4 / 7