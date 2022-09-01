Tarihi Orient Express treni 3 yıl sonra İstanbul'da
1883 yılından itibaren hizmet veren ve Agahta Christie'den Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara konu olan Venice Simplon Orient Express treni İstanbul'a geldi. Seferler pandemi nedeniyle 3 yıldır yapılamıyordu.
Orient Express, Agatha Cristie'den, ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'a kadar çok sayıda kişiye ilham kaynağı oldu. Orient Express, 1883 yılından beri çeşitli zamanlarda Paris'ten İstanbul'a geliyordu.
1 / 7
Pandemi nedeniyle 3 yıldır Paris-İstanbul seferini yapamayan Venice Simplon Orient Express treni 26 Ağustos'ta Paris'ten hareket etti.
2 / 7
Viyana, Budapeşte, Bükreş ve Varna'dan geçen Orient Express, 5 gün sonunda Bakırköy Tren İstasyonu'na geldi. 15 vagondan oluşan trende, 5 gün boyunca 32 kişilik tren ekibi ile 85 yolcu seyahat etti.
3 / 7
Orient Express yolcuları İstanbul'da mehteran takımı karşıladı. Mehteran takımının gösterisinden sonra, turistler İstanbul'da kalacakları otellere gitmek üzere Bakırköy Tren İstasyonu'ndan çıktı.
4 / 7