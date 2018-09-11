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  3. 11 Eylül 2018 11:05

Tarihi proje testi geçti

Tarihi proje testi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çin'in Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Tam Model Rüzgar Tüneli testine katıldı.

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Tarihi proje testi geçti

Kesit ve kule rüzgar testleri öncesinde açıklama yapan Turhan, Çin'in en eski üniversitesi olan Southwest Jiaotong'un 1896 yılından bu yana özellikle ulaştırma, inşaat ve maden mühendisliği alanlarında dünyanın en iyi ve kaliteli eğitimlerini verdiğini öğrendiğini söyledi.

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Tarihi proje testi geçti

Turhan, bu üniversitenin Rüzgar Mühendisliği Araştırma Merkezinin dünyanın en büyük rüzgar tünel laboratuvarına sahip olduğunu ifade etti.

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Tarihi proje testi geçti

Dünyanın en büyük ana açıklıklı asma köprüsünü Çanakkale Boğazı'na inşa ettiklerini anımsatan Turhan, projeyi planlandığı süre içinde tamamlayıp hizmete açmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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