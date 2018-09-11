Tarihi proje testi geçti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çin'in Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Tam Model Rüzgar Tüneli testine katıldı.
Kesit ve kule rüzgar testleri öncesinde açıklama yapan Turhan, Çin'in en eski üniversitesi olan Southwest Jiaotong'un 1896 yılından bu yana özellikle ulaştırma, inşaat ve maden mühendisliği alanlarında dünyanın en iyi ve kaliteli eğitimlerini verdiğini öğrendiğini söyledi.
Turhan, bu üniversitenin Rüzgar Mühendisliği Araştırma Merkezinin dünyanın en büyük rüzgar tünel laboratuvarına sahip olduğunu ifade etti.