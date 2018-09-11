Tarihi proje testi geçti

Kesit ve kule rüzgar testleri öncesinde açıklama yapan Turhan, Çin'in en eski üniversitesi olan Southwest Jiaotong'un 1896 yılından bu yana özellikle ulaştırma, inşaat ve maden mühendisliği alanlarında dünyanın en iyi ve kaliteli eğitimlerini verdiğini öğrendiğini söyledi.