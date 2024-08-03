Tarihi semtte 2 katlı binanın balkonu çöktü
İstanbul Fatih'te 2 katlı ahşap binanın balkonu çöktü. Olayda yaralanan olmazken, binanın bulunduğu sokak yaya trafiğine kapatıldı.
Kaynak: DHA
Balat Atgeçmez Sokak'ta saat 11.15 sıralarında 2 katlı ahşap bir binanın balkonu bilinmeyen nedenle çöktü.
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Binadan parçaların düştüğünü görenler belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, binanın olduğu bölgeye şerit çekerek sokağı yaya geçişine kapadı.
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Çökmenin meydana geldiği bina ve bitişiğindeki binada kimsenin oturmadığı öğrenildi. Binada inceleme yapılacak.
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