Tarihi Sultanahmet Camii'nde adım atacak yer kalmadı
İstanbul'da bayram namazını kılmak isteyen binlerce vatandaş, tarihi Sultanahmet Camii’ne akın etti. Camiye gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalık dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
Sultanahmet Camii'nde Kurban Bayramı namazı nedeniyle sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hareketlilik yaşandı. Aileleriyle birlikte camiye gelen vatandaşlar, güvenlik noktalarından geçerek cami içine ve avluya alındı.
Cami içerisinde kısa sürede yoğunluk oluşurken, birçok kişi namazını avluda kıldı. Bayram namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.
Namazın ardından cemaat birbirleriyle bayramlaşırken, bazı vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.
Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği tarihi cami ve çevresinde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.(DHA)
