Tarihi Sümela Manastırı'nda 11'inci ayin
Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 11'inci ayin gerçekleştirildi.
Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslar tarafından yapılan ayine katılacaklar, sabah saatlerinde minibüslerle tarihi Sümela Manastırı'na geldi.
Manastırın içi ve çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bu yıl 11'incisi düzenlenen ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliği tarafından verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri alındı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un bu yıl katılmadığı, Gelibolu Metropoliti Stefanos Dinidis’in yönettiği ayinde kontenjan ayrılan yaklaşık 100 kişi yer aldı.
Önceki yıllarda 15 Ağustos’ta düzenlenen ve bu yıl 23 Ağustos’a ertelenmesi kararı alınan ayine katılımın geçen dönemlere göre düşük olduğu gözlendi.