Tarihin bilinmeyen fotoğrafları

Bu yöntem daha çok ‘bin kesik ile ölüm’, ‘vücudu ufak parçalara ayırmak’ gibi tanımlayıcı isimlerle bilinir. Yakın bir akrabayı öldürmek gibi etik olmayan ve devlet sırrını satmak, ülke için önemli bir insanı öldürmek gibi ağır suçları işleyenlere verilirdi.

