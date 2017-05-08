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  3. 08 Mayıs 2017 09:48

Tarihin bilinmeyen fotoğrafları

Tarihin bilinmeyen fotoğrafları

Ling Chi işkence yöntemi, insanlık tarihinin gördüğü en acılı işkencelerden birisidir. Akıl alır gibi olmamasına rağmen, 1905 yılına kadar Çin’de uygulanmaya devam etmiş...

 

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Tarihin bilinmeyen fotoğrafları

Bu yöntem daha çok ‘bin kesik ile ölüm’, ‘vücudu ufak parçalara ayırmak’ gibi tanımlayıcı isimlerle bilinir. Yakın bir akrabayı öldürmek gibi etik olmayan ve devlet sırrını satmak, ülke için önemli bir insanı öldürmek gibi ağır suçları işleyenlere verilirdi.
 

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Tarihin bilinmeyen fotoğrafları

Bu sayılan ağır suçlardan birisini işlediği kanıtlanan kişi, önce yakalanır ve sonrasında imparatorun emriyle işkence başlardı…

İşkencenin, ibret-i alem olması amacıyla binlerce kişi isteyerek veya istemeyerek kent meydanına toplanırdı öncelikle.

 

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Tarihin bilinmeyen fotoğrafları

Daha sonra ise suçlu olan kişi getirilir ve çırılçıplak bir şekilde çarmıha gerilir.
Bu aşamada suçluya işkence esnasında hemen bayılmaması için uyuşturucu veya alkol verilir.Daha sonra sahneye namları tüm dünyaya yayılmış Çin işkencesini yapacak kişiler çıkar ve vahşet bu aşamada başlar.

 

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