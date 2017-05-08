Tarihin bilinmeyen fotoğrafları
Ling Chi işkence yöntemi, insanlık tarihinin gördüğü en acılı işkencelerden birisidir. Akıl alır gibi olmamasına rağmen, 1905 yılına kadar Çin’de uygulanmaya devam etmiş...
Bu yöntem daha çok ‘bin kesik ile ölüm’, ‘vücudu ufak parçalara ayırmak’ gibi tanımlayıcı isimlerle bilinir. Yakın bir akrabayı öldürmek gibi etik olmayan ve devlet sırrını satmak, ülke için önemli bir insanı öldürmek gibi ağır suçları işleyenlere verilirdi.
Bu sayılan ağır suçlardan birisini işlediği kanıtlanan kişi, önce yakalanır ve sonrasında imparatorun emriyle işkence başlardı…
İşkencenin, ibret-i alem olması amacıyla binlerce kişi isteyerek veya istemeyerek kent meydanına toplanırdı öncelikle.