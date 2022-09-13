Tarihin en büyük konut projesi için büyük gün geldi! İşte başvuru şartları
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün saat 14.00'da açıklanacak. Proje kapsamında 250 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve emekliler kira öder gibi ev sahibi olacak.
Bugün gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yüzyılın projesi olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal Konut kampanyasında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dev projenin tanıtım törenine katılacak.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren dev projeyle ekonomiye ilişkin hareketlilik daha da artmış olacak. 422 milyar liralık dev yatırım projesiyle 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğin yaşanması ve en az 100 bin yeni istihdamın ortaya çıkması bekleniyor.
TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı.
Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu projeden öncelikli olarak faydalanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 14:00'da detaylarını açıklayacağı projeye ilişkin bilgiler ortaya çıkmıştı.
YENİ KONUT HAMLESİ
TOKİ vasıtasıyla 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Bunun yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası başlatılacak. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan ofislerin eve dönüşümü için de çalışmalar hızlandı. İstanbul'da 10 bin ülke genelinde ise 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan ofisler dönüştürülerek konuta çevrilecek.