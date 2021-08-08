Tarihin en eskisi: Mısır Firavunu Keops’un gemisi yeni evine taşındı
Antik çağlardan günümüze ulaşmayı başaran en eski, en büyük ve en iyi korunmuş su taşıtı olan Mısır firavunu Keops’un gemisi, Gize piramitlerinin yanındaki yerinden Büyük Mısır Müzesi'ne taşındı.
Mısır tarihinde Eski Krallığın dördüncü hanedanının ikinci firavunu olan Keops’un gemisi yeni evine götürüldü.
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Antik çağlardan günümüze ulaşmayı başaran en eski, en büyük ve en iyi korunmuş su taşıtı olan gemi, bu yıl içinde açılışı yapılacak olan Büyük Mısır Müzesi'ne taşındı.
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Bütün halinde günümüze ulaşmış, Antik Mısır'da inşa edilmiş ve Gize piramitlerinin olduğu bölgede 1954 yılında bir çukura gömülü halde bulunan gemi, 43,6 m uzunluğa ve 5,9 m genişliğe sahip.
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Geminin, Antik Mısır medeniyeti inançlarına göre Keops'un ölümden sonraki yaşamda kullanması üzerine gömüldüğü düşünülüyor.
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