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  3. 21 Ağustos 2019 10:10

Tarihin en karanlık ailesi; Rockefeller

Rockefeller ailesi 1800'lü yılların ortalarında John Davision Rockfeller tarafından kuruldu. John aynı zamanda FED'in (ABD Merkez Bankası) de kurucusu.

Tarihin en karanlık ailesi; Rockefeller

İşte tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'ların merak edilen geçmişi. Rockefeller ailesi 1800'lü yılların ortalarında John Davision Rockfeller tarafından kuruldu. John aynı zamanda FED'in (ABD Merkez Bankası) de kurucusu. Küresel siyasete yön veren ailelere baktığımızda karşımıza ilk çıkan ilk isim: Rockefeller.

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Tarihin en karanlık ailesi; Rockefeller

Bu ailenin sırlarla dolu geçmişi ve bu güce nasıl eriştikleri de herkes tarafından merak ediliyor. ABD ve İsrail'in arkasındaki asıl güç olarak bilinen aile pek çok banka, petrol ve endüstri şirketine sahip, servetleri ise, 5 ile 15 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor.

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Tarihin en karanlık ailesi; Rockefeller

Buna rağmen Forbes dergisinin açıkladığı en zenginler listesinde Rockefeller Ailesi'nden tek bir isme rastlamak mümkün olmuyor.

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Tarihin en karanlık ailesi; Rockefeller

Listenin üst sıralarında Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos gibi isimler yer alıyor.

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