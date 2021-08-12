Tarihin en yüksek sıcaklığı! Adı da Lucifer etkisi
İtalya'nın Sicilya adasında, Lucifer adlı hava dalgasının etki göstermesiyle Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık yaşandı.
İtalya'nın Sicilya adasında termometrelerin 48,8 dereceye yükselmesiyle Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık yaşandı. Bölge yetkilileri, doğrulama yapılması için dün Siraküza kenti yakınlarında yapılan tespiti Dünya Meteoroloji Örgütü’ne (WMO) bildirdi. Kuruluşa göre, Avrupa'da ölçülen en yüksek sıcaklık 1977'de Yunanistan'ın başkenti Atina’da 48 dereceyle kaydedildi.
Bununla birlikte, İtalya'daki son sıcak hava dalgasına, Lucifer lakaplı Afrika'dan yükselen bir antisiklon neden oluyor. Antiksiklonlar, havanın battığı ve 1013 milibardan yüksek basınç alanlarına deniliyor. Lucifer'in anakara İtalya üzerinden kuzeye yönelmesi ve başkent Roma da dahil olmak üzere şehirlerde sıcaklıkları daha da artırması bekleniyor.
İtalya Sağlık Bakanlığı birkaç bölgede aşırı sıcaklıklar nedeniyle için "kırmızı" kodlu uyarılar yayınladı. Bakanlığın açıklamasına göre en yüksek sağlık riskiyle karşı karşıya olan şehirlerin sayısının bu Cuma gününe kadar sekizden 15'e çıkması bekleniyor.
Diğer taraftan, sıcak hava dalgası Sicilya, Calabria ve Puglia ile birlikte güney İtalya'da orman yangınlarının yayılmasına yol açtı. İtalyan itfaiyeciler, dün 12 saatlik bir süre boyunca Sicilya ve Calabria'da 300'den fazla operasyona katıldıklarını ve binlerce dönüm araziyi yakan alevleri kontrol etmek için gece boyunca mücadele ettiklerini söyledi.