Tarihin ilk felaket sığınağı keşfedildi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağı geçen hafta 50 yılın ardındam aktif duruma geçti. Lavlar etraftaki evlere kadar ulaşırken 5 bini aşkın kişi bölgeden tahliye edildi, yüzlerce ev zarar gördü. Yanardağ patlamalarına karşı, yaklaşık bin 500 yıl önce yaşayan Maya uygarlılığının etkili bir çözüm ürettiği keşfedildi. Yeni bir araştırma El Salvador'da bulunan Campana piramidinin, son 10 bin yılın en büyük volkan patlamasının ardından gelecek felaketlere karşı sığınmak için inşa edildiği ortaya çıktı.

ABD’de Colorado Boulder Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, bugün El Salvador'da bulunan bir Maya piramidi, iklimi soğutan dev bir volkanik patlamanın ardından 'gelecekteki patlamalara karşı korunmak' için inşa edildi.