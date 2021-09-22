Tarihin ilk felaket sığınağı keşfedildi
Yaklaşık bin 500 yıl önce yaşayan Maya uygarlığının yanardağ patlamalarına karşı sığınak inşa ettiği ortaya çıktı.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağı geçen hafta 50 yılın ardındam aktif duruma geçti. Lavlar etraftaki evlere kadar ulaşırken 5 bini aşkın kişi bölgeden tahliye edildi, yüzlerce ev zarar gördü. Yanardağ patlamalarına karşı, yaklaşık bin 500 yıl önce yaşayan Maya uygarlılığının etkili bir çözüm ürettiği keşfedildi. Yeni bir araştırma El Salvador'da bulunan Campana piramidinin, son 10 bin yılın en büyük volkan patlamasının ardından gelecek felaketlere karşı sığınmak için inşa edildiği ortaya çıktı.
ABD’de Colorado Boulder Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, bugün El Salvador'da bulunan bir Maya piramidi, iklimi soğutan dev bir volkanik patlamanın ardından 'gelecekteki patlamalara karşı korunmak' için inşa edildi.
SON 10 BİN YILDAKİ EN BÜYÜK PATLAMA
Günümüzde krater gölü olan Ilopango yanardağında milattan sonra 539 yılında meydana gelen 'Tierra Blanca Joven' patlaması, son 10 bin yılda Orta Amerika'da yaşanan en büyük patlamaydı.
Araştırmacıların bildirdiğine göre, patlamanın ardından havaya yaklaşık 20 kilometrekarelik piroklast salındı ve çevreyi yaklaşık 30 santimetre kalınlığında tortularla kapladı. Piroklast, yanardağın püskürmesi esnasında sıkışmış gazların itmesi ile fırlayan lav kütlelerine deniliyor.
Arkeolog Akira Ichikawa, Ilopango'ya 40 kilometre uzaklıktaki Zapotitán vadisindeki San Andrés'teki Campana piramidini inceledi.
Antiquity dergisinde yapılan çalışma, yapının yıkıcı olaydan sadece 5-30 yıl sonra piroklast malzemesinden inşa edildiğini ve 80 yıl içinde tamamlandığını ortaya koydu.