Tarihin Las Vegas'ı Aydın'da keşfedildi

“ÖNEMLİ KEŞİFLERE İMZA ATIYORUZ”

Roma İmparatoru Hadrianus’un gözde şehirlerinden bir tanesi olduğunu düşündüklerini ifade eden Tuncer; “Yine bu yaz kazı sezonunun sonunda harika bir keşfe imza attık. Roma İmparatoru Hadrianus’un heykelini bulmayı başardık. Zaten Hadrianus’un milattan sonra 120’li yıllarda Alabanda Antik Kenti’ni ziyaret ettiğini tahmin ediyorduk ve bu keşif iddiamızı güçlendirdi. Bence Alabanda Aydın’a gelip de Aydın kültür mirasını ziyaret eden turistlerin, kültürseverlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken en eşsiz noktalardan bir tanesi. Aynı zamanda buradaki kazı çalışmalarımız performanslı bir şekilde yürüyen çalışmalarımızdan bir tanesi. 12 aylık bir kazı çalışması ve oradaki kazı çalışması ve ekibimizin yoğun gayreti ile devam ediyor. Alabanda kazı çalışmaları için çok umutlu ve mutluyuz. Aydın’da yürüttüğümüz 17 arkeolojik kazı çalışması nicelik ve niteliği beraberinde getiriyor ve kazı sezonumuzda mutlaka çok önemli keşiflere imza atıyoruz. Alabanda’da Roma İmparatoru Hadrianus’un heykelini keşfettik ama önümüzdeki kazı sezonunda da mutlaka Türkiye gündemine düşecek bir keşfe imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.