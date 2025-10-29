Tarihte ilk defa uçak gemisi batıran kahraman Türk subayı unutulmadı
Dünya askeri tarihinde ilk defa bir uçak gemisi batıran Türk subayı olarak bilinen Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in Antalya'daki anıt mezarının açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapıldı. Anıt mezarda; Afyonkarahisar'dan getirilen volkanik kaya üzerine işlenen deniz dalgaları, batırdığı İngiliz uçak gemisi ''Ben My Chree'' ve kullandığı top mermileri yer aldı.
Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından, dünya askeri tarihinde ilk defa bir uçak gemisi batıran Türk subayı olarak bilinen Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in Andızlı Mezarlığı'nda Antalya Valiliği'nce yaptırılan anıt mezarı, Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı. Açılışa; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, askeri erkan ve çok sayıda davetli, vatandaşlar ve aile üyeleri katıldı.
AKDENİZ'DE 3 GEMİ BATIRDI
Yüzbaşı Aker; 9 Ocak 1917'de Meis Adası'ndaki İngilizlere ait deniz uçağı taşıyan İngiliz bandıralı 'Ben My Chree' isimli 120 metre uzunluğundaki gemiyi, Kaş'tan yaptığı dağ topu atışlarıyla 36 dakikada batırdı. 13 Aralık 1917'de de Kemer yakınlarındaki Ağva koyunda Fransız avizosu Paris 2'yi sadece 18 dakikada batıran Topçu Yüzbaşı Aker, 8 Mart 1918'de ise Fransız savaş gemisi Alexandra'yı Kemer'de bir savaş tuzağı ile batırmayı başardı. Savaşlardan sonra yerleştiği Antalya'da 5 Kasım 1968'te hayatını kaybeden Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, Andızlı Mezarlığı'na defnedildi. Antalya Valiliği'nce Mustafa Ertuğrul Aker için anıt mezar yaptırıldı. Anıt mezarda; Afyonkarahisar'dan getirilen volkanik kaya üzerine işlenen deniz dalgaları, batırdığı İngiliz uçak gemisi 'Ben My Chree' ve kullandığı top mermileri yer aldı.
'TÜRK GENÇLİĞİNE TANITMAMIZ LAZIM'
Vali Hulusi Şahin, 32 yıllık görev sürecinde bu eser kadar mutlu olduğu çok eser olduğunu belirterek, "O yüzden o kadar müteşekkirim ki hem Aker ailesine hem Mustafa Aydemir yazarımıza, dostumuza. Bunu kelimelerle tarif edemem. 'Ben Bir Türk Zabitiyim' başyapıtı yazılmamış olsaydı, bizim Mustafa Ertuğrul Aker'den nereden haberimiz olacaktı? Bu yoldan geçip gidecektik, milyonların geçip gittiği gibi. Ama bu büyük bir fırsat oldu bizim için. Bu fırsatı değerlendirdik, değerlendirmeye devam ediyoruz. Kitabı aldık, bir solukta okuduk. Ondan sonra yapılanlara baktık. Önemli şeyler de kitap yazıldıktan sonra yapılmış. Kemer'de bir anıt var, Antalya merkezde bir anıt var. Ama daha fazla şeyler yapılmalı. En önemli şey de Mustafa Ertuğrul Aker gibi Türk kahramanlarını yeni neslimize, Türk gençliğine tanıtmamız lazım. Yoksa birtakım sahte kahramanlarla, başkalarının kahramanlarıyla çocuklarımızın beynini doldururlar ve çocuklarımızı kendi evimizde bize yabancı insanlar haline getirirler. Bizler kendi kahramanlarımızı, kendi ecdadımızı onlara anlatmalıyız. Ve ecdadımızı gördükçe Atatürk'ün dediği gibi çocuklarımız kendilerinde büyük işler yapacak gücü, kuvveti bulacaktır" dedi.
MUSTAFA ERTUĞRUL AKER, ANTALYA'DA DERS OLDU
Mustafa Ertuğrul Aker'in batırdığı İngiliz uçak gemisi 'Ben My Chree', Fransız savaş gemileri 'Paris 2' ve 'Alexandra'nın batırıldığı Kaş, Kemer ve Kumluca'da düzenlenen yürüyüş etkinliklerini anlatan Vali Şahin, "Burada da mezarı başında kahramanımızı anıyoruz. Bu anıt mezarın çizimini Mustafa Aydemir 9 yıl önce yapmış, bir dosyada duruyordu. Bize nasip oldu. Ortaya gerçekten çok güzel bir eser çıktı. O kadar mutluyum ki kahramanımızın anıt mezarının yapımında benim de bir katkım olmasından, anlatamam. Antalya olarak Türk Milli Eğitim müfredatına iki konu yazdık. Biri konumuzun dışında, öbürü Mustafa Ertuğrul Aker. 6 Aralık'ta Antalya'daki tüm okullarda Mustafa Ertuğrul Aker dersi, okutuluyor. Geçen sene ilki yapıldı bu sene de ikincisi, bundan sonra da böyle devam edecek. Bunun için bir video da çektik. O videoyu da çocukların anlayacağı tarzda. Orada derste öğretmenleri gösteriyorlar. Ve böylece çocuklarımıza kahramanlarını tanıma fırsatı veriyoruz. Hedefimiz; Türk çocuğuna nasıl bir milletin evladı olduğunu anlatmak. Kendisinde daha büyük işler yapma gücünü verebilmek" diye konuştu.