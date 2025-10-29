Tarihte ilk defa uçak gemisi batıran kahraman Türk subayı unutulmadı

'TÜRK GENÇLİĞİNE TANITMAMIZ LAZIM'

Vali Hulusi Şahin, 32 yıllık görev sürecinde bu eser kadar mutlu olduğu çok eser olduğunu belirterek, "O yüzden o kadar müteşekkirim ki hem Aker ailesine hem Mustafa Aydemir yazarımıza, dostumuza. Bunu kelimelerle tarif edemem. 'Ben Bir Türk Zabitiyim' başyapıtı yazılmamış olsaydı, bizim Mustafa Ertuğrul Aker'den nereden haberimiz olacaktı? Bu yoldan geçip gidecektik, milyonların geçip gittiği gibi. Ama bu büyük bir fırsat oldu bizim için. Bu fırsatı değerlendirdik, değerlendirmeye devam ediyoruz. Kitabı aldık, bir solukta okuduk. Ondan sonra yapılanlara baktık. Önemli şeyler de kitap yazıldıktan sonra yapılmış. Kemer'de bir anıt var, Antalya merkezde bir anıt var. Ama daha fazla şeyler yapılmalı. En önemli şey de Mustafa Ertuğrul Aker gibi Türk kahramanlarını yeni neslimize, Türk gençliğine tanıtmamız lazım. Yoksa birtakım sahte kahramanlarla, başkalarının kahramanlarıyla çocuklarımızın beynini doldururlar ve çocuklarımızı kendi evimizde bize yabancı insanlar haline getirirler. Bizler kendi kahramanlarımızı, kendi ecdadımızı onlara anlatmalıyız. Ve ecdadımızı gördükçe Atatürk'ün dediği gibi çocuklarımız kendilerinde büyük işler yapacak gücü, kuvveti bulacaktır" dedi.