Tarım aletlerini satan 80 yaşındaki vatandaş yürekleri parçaladı
Erzurum'un Oltu ilçesinde, tarlasını sattıktan sonra eski tarım aletlerini kaldırımda satışa çıkaran 80 yaşındaki emekli M.C.'ye iş insanı Fuat Demir destek oldu. Ailesini kaybeden ve yalnız yaşayan yaşlı adamın çaresizliğine duyarsız kalmayan Demir, tüm aletleri satın alarak örnek bir dayanışma sergiledi.
Erzurum'un Oltu ilçesinde, geçmişte çiftçilik yapan 80 yaşındaki işçi emeklisi M.C.'nin kaldırımda harçlık çıkarmak amacıyla satışa sunduğu tarım aletleri, bölgedeki bir iş insanının duyarlı yaklaşımıyla el değiştirdi. Ailesini kaybetmesinin ardından yalnız bir yaşam süren ve maddi imkansızlıklar nedeniyle tarlasını elden çıkaran yaşlı adamın durumuna kayıtsız kalmayan hayırsever iş insanı Fuat Demir, tüm aletleri satın alarak örnek bir toplumsal dayanışma sergiledi.
Sabah saatlerinde yaşanan ve çevredeki vatandaşların da takdirini toplayan dayanışma örneğinin öne çıkan anları şu şekilde gelişti.
Dört evladını ve eşini kaybeden, yalnızlığın yanı sıra ekonomik zorluklarla da mücadele eden 80 yaşındaki M.C., hatıralarla dolu tarım aletlerini "Çürüyüp gideceğine satıp kendime harçlık yapayım" düşüncesiyle kaldırımda sergilemeye başladı. Sabah saatlerinde işe gitmekte olan Oltulu iş insanı Fuat Demir, kaldırım kenarında aletleriyle umutsuz bir şekilde bekleyen yaşlı adamı fark etti. Durumdan derinden etkilenen iş insanı Demir, satışa çıkarılan tüm tarım aletlerini satın alarak M.C.'nin hem maddi hem de manevi olarak rahatlamasına vesile oldu.
Olayın ardından duygularını ifade eden Fuat Demir, eyleminin tamamen insani bir refleks olduğunu belirterek, "Mehmet amcamızın kaldırımda o şekilde oturmasına gönlüm razı olmadı. Yılların emeği olan aletlerini satın aldım ve evine gönderdim. Bir nebze olsun mutlu olmasına vesile olabildiysek ne mutlu bize" açıklamasında bulundu. Yapılan satışın ardından elde ettiği gelirle fırından ekmeğini alan M.C. ise evinin yolunu tuttu.