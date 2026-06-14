Tarım aletlerini satan 80 yaşındaki vatandaş yürekleri parçaladı

Olayın ardından duygularını ifade eden Fuat Demir, eyleminin tamamen insani bir refleks olduğunu belirterek, "Mehmet amcamızın kaldırımda o şekilde oturmasına gönlüm razı olmadı. Yılların emeği olan aletlerini satın aldım ve evine gönderdim. Bir nebze olsun mutlu olmasına vesile olabildiysek ne mutlu bize" açıklamasında bulundu. Yapılan satışın ardından elde ettiği gelirle fırından ekmeğini alan M.C. ise evinin yolunu tuttu.