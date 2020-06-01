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  3. 01 Haziran 2020 14:21

Tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı!

Diyarbakır- Mardin karayolu ile Şanlıurfa karayolunun kesiştiği bölgede, yakınında yerleşim yerlerinin de bulunduğu arazilere kimyasal atık döküldüğü ihbarı üzerine Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti.

Tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı!

Diyarbakır- Mardin karayolu ile Şanlıurfa karayolunun kesiştiği bölgede, yakınında yerleşim yerlerinin de bulunduğu arazilere kimyasal atık döküldüğü ihbarı üzerine Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti.

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Tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı!

Bölgeye giden ekipler, sürücüleri kimyasal atık dökerken suçüstü yakaladı. Zabıta ekipleri, polise haber verdi. Şu ana kadar 5 ton kimyasal atık döktükleri tespit edilen firma ve sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı!

'KABUL EDİLEMEZ' Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, olayı öğrenir öğrenmez hemen müdahale ettiklerini belirterek, kimsenin milletin sağlığı ile oynamasına müsaade etmeyeceklerini ve gerekli yasal işlemleri başlattıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Burada gıda sağlığı ve dolayısıyla insan sağlığı önemlidir. Bu, her şeyin önündedir. Hemen müdahale ederek gerekli işlemleri başlattık. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu vahim olayı ihbar eden vatandaşlarımızı ve gerekli müdahaleyi yapan ekiplerimizi kutluyorum" dedi.

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Tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı!

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