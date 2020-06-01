Tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık dökenler suçüstü yakalandı!

'KABUL EDİLEMEZ' Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, olayı öğrenir öğrenmez hemen müdahale ettiklerini belirterek, kimsenin milletin sağlığı ile oynamasına müsaade etmeyeceklerini ve gerekli yasal işlemleri başlattıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Burada gıda sağlığı ve dolayısıyla insan sağlığı önemlidir. Bu, her şeyin önündedir. Hemen müdahale ederek gerekli işlemleri başlattık. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu vahim olayı ihbar eden vatandaşlarımızı ve gerekli müdahaleyi yapan ekiplerimizi kutluyorum" dedi.