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Tarım Kredi Kooperatif Market Aralık ayının indirimli ürünlerini açıkladı

Tarım Kredi Kooperatif Market Aralık ayına özel indirimli ürünlerin listesini paylaştı. İşte 1-15 Aralık'ta indirimli satılacak ürünler...

Tarım Kredi Kooperatif Market Aralık ayının indirimli ürünlerini açıkladı - Resim: 1

1-15 ARALIK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni indirim kampanyasını duyurdu. Aralık ayına özel güncel indirimli ürünler listesi yayınlandı. 1-15 Aralık tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirimler yer alıyor.

İşte güncel indirimli ürünler listesi;

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Tarım Kredi Kooperatif Market Aralık ayının indirimli ürünlerini açıkladı - Resim: 2
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Tarım Kredi Kooperatif Market Aralık ayının indirimli ürünlerini açıkladı - Resim: 3
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Tarım Kredi Kooperatif Market Aralık ayının indirimli ürünlerini açıkladı - Resim: 4
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