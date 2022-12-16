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Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimleri duyurdu

Tarım Kredi Kooperatif Market, 16-31 Aralık tarihleri arasında indirimli satılacak ürünleri açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimleri duyurdu - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını belirterek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatifleri Market Aralık ayının ikinci kampanyasını duyurdu. 16-31 Aralık tarihleri arasında indirimli satılacak ürünlerin listesi açıklandı. Tarım Kredi marketlerinde temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirimler yer alıyor.

İşte güncel indirimli ürünler listesi;

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Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimleri duyurdu - Resim: 2
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Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimleri duyurdu - Resim: 3
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Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimleri duyurdu - Resim: 4
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