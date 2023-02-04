Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesini yayınladı (4-15 Şubat)

Tarım Kredi Kooperatif Market her ay olduğu gibi şubat ayında da indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Gıdadan temizliğe, atıştırmalıklardan dondurulmuş ürünlere pek çok temel ihtiyaç ürünü indirime girdi. İndirim kampanyasının 4-15 Şubat tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi.



İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi;

