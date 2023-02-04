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Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesini yayınladı (4-15 Şubat)

Tarım Kredi Kooperatif Market, 15 Şubat'a kadar geçerli olacak indirim kampanyasını duyurdu. İşte indirime giren o ürünler...

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesini yayınladı (4-15 Şubat) - Resim: 1

Tarım Kredi Kooperatif Market her ay olduğu gibi şubat ayında da indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Gıdadan temizliğe,  atıştırmalıklardan dondurulmuş ürünlere pek çok temel ihtiyaç ürünü indirime girdi. İndirim kampanyasının 4-15 Şubat tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi. 

İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi;

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Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesini yayınladı (4-15 Şubat) - Resim: 2
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Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesini yayınladı (4-15 Şubat) - Resim: 3
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Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesini yayınladı (4-15 Şubat) - Resim: 4
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