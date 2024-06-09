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Tarım Kredi Kooperatif'te bayram indirimi: Tarım Kredi 9-23 Haziran aktuel indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Market'te bayram öncesinde birçok üründe indirim uygulandı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 9-23 Haziran aktuel indirim kataloğu..

Tarım Kredi Kooperatif'te bayram indirimi: Tarım Kredi 9-23 Haziran aktuel indirim kataloğu - Resim: 1

9-23 HAZİRAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 9-23 Haziran tarihlerinde Kurban Bayramına özel indirimli ürünler listesi açıklandı. 9-23 Haziran tarihleri arasında et, tavuk, peynir, bayram çikolatası, kolonya, bakliyat ve birçok farklı üründe indirim yaşanacak.

İşte TKK market güncel indirimli ürünler kataloğu;

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Tarım Kredi Kooperatif'te bayram indirimi: Tarım Kredi 9-23 Haziran aktuel indirim kataloğu - Resim: 2
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Tarım Kredi Kooperatif'te bayram indirimi: Tarım Kredi 9-23 Haziran aktuel indirim kataloğu - Resim: 3
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Tarım Kredi Kooperatif'te bayram indirimi: Tarım Kredi 9-23 Haziran aktuel indirim kataloğu - Resim: 4
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