Tarım Kredi marketleri Kasım ayının indirimli ürünlerini açıkladı
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Kasım ayında indirimli satılacak ürünlerin listesini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Kasım ayına özel indirim kampanyası başlattı. İndirimli ürünlerin listesi Tarım Kredi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
1-15 Kasım tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirimler yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler listesi;
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