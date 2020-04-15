Bakanlık'tan Covid-19 afiş ve broşürleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilim Kurulunca ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının çalışmalarıyla 81 il ve ilçe müdürlüklerine çiftçilere, üreticilere, perakende sektörüne odalara birliklere dağıtılmak üzere afişler ve broşürler bastırdı.