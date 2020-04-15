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  3. 15 Nisan 2020 09:15

Bakanlık'tan Covid-19 afiş ve broşürleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilim Kurulunca ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının çalışmalarıyla 81 il ve ilçe müdürlüklerine çiftçilere, üreticilere, perakende sektörüne odalara birliklere dağıtılmak üzere afişler ve broşürler bastırdı.

Bakanlık'tan Covid-19 afiş ve broşürleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilim Kurulunca ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının çalışmalarıyla 81 il ve ilçe müdürlüklerine çiftçilere, üreticilere, perakende sektörüne odalara birliklere dağıtılmak üzere afişler ve broşürler bastırdı.

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Bakanlık'tan Covid-19 afiş ve broşürleri

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Bakanlık'tan Covid-19 afiş ve broşürleri

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Bakanlık'tan Covid-19 afiş ve broşürleri

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