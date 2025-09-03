Tarımda yeni dönem başlıyor: Boş araziler gelir kapısı olacak!

Türkiye'de tarımsal üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlatılan işlenmeyen arazilerin kiralanması uygulaması ile atıl durumdaki tarlalar yeniden üretime kazandırılarak, çiftçilerin kullanımına sunulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mevzuat düzenlemesi, Danıştay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınsa da yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı verilmediği sürece uygulama devam edecek. Kasım 2025'te başlayacak kiralamalarda öncelik, arazinin bulunduğu köyde yaşayan çiftçilere ve tarımsal kooperatiflere verilecek. Böylece hem yerelde üretim artacak, hem de küçük ölçekli çiftçilerin üretimden kopması engellenecek. Bu yöntem sayesinde kırsalda istihdamın güçlenmesine ve tarımsal birliklerin daha etkin hale gelmesine katkı sağlanacak.