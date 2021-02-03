  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Şubat 2021 11:00

Tarla sürerken buldular, satarken yakalandılar

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesine bağlı Otluk Mahallesi'nde, Ş.E. ve S.E.'nin tarla sürdükleri sırada, mezar taşı buldukları ve satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Tarla sürerken buldular, satarken yakalandılar

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesine bağlı Otluk Mahallesi'nde, Ş.E. ve S.E.'nin tarla sürdükleri sırada, mezar taşı buldukları ve satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

1/ 3
Tarla sürerken buldular, satarken yakalandılar

Takibe alınan 2 şüpheli, mezar taşını satmaya çalıştıkları sırada, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 2 adet mezar taşı ele geçirildi.

2/ 3
Tarla sürerken buldular, satarken yakalandılar

Yapılan incelemede mezar taşlarının Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Mezar taşları ise Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

3/ 3
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM