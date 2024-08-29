Tarlada 1, markette 38 TL: Ürünleri para etmeyince bedava dağıttı

"600 bin lira masraf yaptım 1 kuruş bile kazanmadım"

Tarlada 1 liraya sattığı ürünün markette 35-38 liradan satıldığını söyleyen çiftçi Ali İhsan Kardeş, "Şu an 30 dönüm domatesim tarlada kaldı. Çürümek üzere olduğu için sosyal medyadan paylaşım yaptım, vatandaşları tarlaya davet ettim. Markette 35-38 lira olan domates, tarlamızda 1 lira bile yapmıyor. Sadece ben değil Türkiye genelinde çiftçiler olarak mağduruz. Tarlaya 600 bin lira masraf yaptım, 1 kuruş bile kazanamadım. Salça fabrikasına gittiğimde fabrika sahipleri ihracat yapamadıklarını söylüyor. Bir çiftçi olarak yurt dışında piyasamız kalmadığı için böyle olduğunu düşünüyorum. Tüccarlar ürünü tarımsal kalkınma kooperatifinden alırsa daha dengeli bir tarım üzerine çalışma yapabiliriz. Kimin ne ürün ekeceği planlı olur. Tüccar ürünü kooperatiften alsın. Ürünü sattıktan sonra cayıyor, bizim ürünümüz heba oluyor. 600 bin lira zararım var. Gelecek sene bu mesleği yapamayacak hale geleceğim. Aldığımız ilaçlara, gübreye ve mazota zam geliyor ama bizim ekip ürettiğimiz ürüne zam gelmiyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. En azından kooperatif kurulur ve alma garantisi verilirse tüccar çiftçiden alır. Hem kooperatif kazanır hem de vatandaşlar ürünü ucuza alır. Benim sattığım ürün 1 lira, aynı ürün markette 35-38 lira. Aradaki farkı tüccar yiyor, köylü yine kaybediyor. Salça fabrikaları ürünlerini yurt dışına satamadığından, ellerinde geçen senenin salçalarının kaldığını söyleyip bizden almıyor. İnsanlar bize ‘Neden siz kazanamıyorsunuz' diyor, halimize üzülüyorlar. Parasını verip alalım diyenler oluyor ama ben parasında değilim. Tarlada kalacağına şehirdeki insanların kursağından geçsin diye ücretsiz bir şekilde 30 dönümlük domates tarlamı açtım. İnsanlar geliyor ücretsiz bir şekilde topluyorlar en azından hayır duasını alıyorum onların. Karacabey halkından gelen oluyor, onlar da en azından salçasını konservesini çıkarmış oluyor. Toplayanlara helal hoş olsun. Annemizin, babamızın, ölmüşlerimizin ruhuna gitsin" şeklinde konuştu.