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Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı

Kilis'te tarım işçileri 45 derece sıcak altında domates hasadına başladı. Tarlada 5 TL'ye satılan domates, markette 25 TL'den alıcı buluyor.

Kaynak: İHA
Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı - Resim: 1

Kilis'in bereketli topraklarında domates fidelerini toprakla buluşturan çiftçiler, ilk domates hasadını gerçekleştirdi. 9 bin dekar alanda yetiştirilen domates, rekoltenin yüksek olması çiftçinin de yüzünü güldürmeyi başardı. 

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Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı - Resim: 2

Kavurucu sıcak altında toplanan domateslerin fiyatlarının da düşük olduğu Kilis'te, domates tarlada 4 ile 5 TL arasında alıcı buluyor. 

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Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı - Resim: 3

Tarım işçileri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladıkları mesaiye, güneşin altında öğle saatlerine kadar devam ediyor.

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Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı - Resim: 4

"Rekolte çiftçilerin yüzünü güldürdü"
Kilis'in Polateli ilçesinden Türkiye'nin her bölgesine domates gönderildiğini söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "9 bin dekar alanda domates üretimi yapılmakta. 3-4 ay önce fidelerini toprakla buluşturan üreticiler, fiyatları yüksek beklerken geçen seneki fiyatlarla aynı satılması çiftçileri mağdur etti. Tarlada en fazla 5 TL'den alıcı bulan domates, marketlerde 25 TL'den satışa sunuluyor. Çiftçi üretiyor aracılar kazanıyor. Çiftçi umudunu kaybetmedi. Rekoltenin yüksek olmasından dolayı üreticiler umudunu ikinci ve üçüncü kırıma bıraktı" dedi.

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