Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı
Kilis'te tarım işçileri 45 derece sıcak altında domates hasadına başladı. Tarlada 5 TL'ye satılan domates, markette 25 TL'den alıcı buluyor.
Kilis'in bereketli topraklarında domates fidelerini toprakla buluşturan çiftçiler, ilk domates hasadını gerçekleştirdi. 9 bin dekar alanda yetiştirilen domates, rekoltenin yüksek olması çiftçinin de yüzünü güldürmeyi başardı.
Kavurucu sıcak altında toplanan domateslerin fiyatlarının da düşük olduğu Kilis'te, domates tarlada 4 ile 5 TL arasında alıcı buluyor.
Tarım işçileri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladıkları mesaiye, güneşin altında öğle saatlerine kadar devam ediyor.
"Rekolte çiftçilerin yüzünü güldürdü"
Kilis'in Polateli ilçesinden Türkiye'nin her bölgesine domates gönderildiğini söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "9 bin dekar alanda domates üretimi yapılmakta. 3-4 ay önce fidelerini toprakla buluşturan üreticiler, fiyatları yüksek beklerken geçen seneki fiyatlarla aynı satılması çiftçileri mağdur etti. Tarlada en fazla 5 TL'den alıcı bulan domates, marketlerde 25 TL'den satışa sunuluyor. Çiftçi üretiyor aracılar kazanıyor. Çiftçi umudunu kaybetmedi. Rekoltenin yüksek olmasından dolayı üreticiler umudunu ikinci ve üçüncü kırıma bıraktı" dedi.