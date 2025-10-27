  1. Anasayfa
  4. Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarlada yanmış halde bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde ölen kişinin kimliği belirlenirken, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Kaynak: İHA
Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü - Resim: 1

Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında, 2 Ekim 2025 günü ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış halde bir erkek cesedi bulunmuştu. 

Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü - Resim: 2

Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde kimliği belirlenen cesedin, 3 Haziran'da kaybolan R.E.'ye ait olduğu tespit edilirken, Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle 14 şüpheliye ulaşıldı ve maktulün alacak verecek meselesi nedeniyle araçta öldürülüp Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı ortaya çıkarıldı. 

Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü - Resim: 3

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü - Resim: 4
