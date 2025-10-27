Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü

Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde kimliği belirlenen cesedin, 3 Haziran'da kaybolan R.E.'ye ait olduğu tespit edilirken, Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle 14 şüpheliye ulaşıldı ve maktulün alacak verecek meselesi nedeniyle araçta öldürülüp Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı ortaya çıkarıldı.