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  3. 04 Mayıs 2020 15:01

Tarlalarda koronavirüs etkisi! Ekim yüzde 50 azaldı

Trakya çiftçisinin 'altın çiçek' olarak adlandırdığı bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola ekiminin geçen yıla oranla yarı yarıya azaldığı söyleyen Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, ekimin azalmasının nedenlerini anlattı.

Tarlalarda koronavirüs etkisi! Ekim yüzde 50 azaldı

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Tarlalarda koronavirüs etkisi! Ekim yüzde 50 azaldı

Özer, ilaç fiyatları ve girdi fiyatlarındaki artışın çiftçiyi olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

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Tarlalarda koronavirüs etkisi! Ekim yüzde 50 azaldı

Yağlı tohum desteğinin çiftçiye ödenmediğini belirten Özer, destek sağlanırsa üreticiye can suyu gibi geleceğini söyledi.

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Tarlalarda koronavirüs etkisi! Ekim yüzde 50 azaldı

Öte yandan Silivri'deki kanolaların çiçek açması ile adeta sarıya boyanan tarlalar görenleri kendine hayran bıraktı.

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