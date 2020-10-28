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  3. 28 Ekim 2020 09:47

Tarlanın ortasında ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti

İngiltere'nin Milton Keynes şehrinde tarlanın ortasında cinsel ilişkiye girmek isteyen çift, beklemediği bir durumla karşılaştı.

Tarlanın ortasında ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti

İngiltere'de eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Fantezi yapmak isteyen çiftin başına gelenler duyanları şaşırttı.

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Tarlanın ortasında ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti

Milton Keynes şehrinde bir çift, arabalarını tarlaya çekip cinsel ilişkiye girdi. Çift, ilişkiye girdiği sırada araba çamura saplandı. Olay yerine gelen polis ekipleri arabanın ancak çekici ile çıkarılabileceğini söyleyince olay yerine çekici çağrıldı.

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Tarlanın ortasında ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti

Uzun uğraşlar sonucu araba çamura battığı yerden çıkarıldı. Arabayı sıkıştığı yerden çıkaran çekici şirketinin yetkilisi, sosyal medyada hesabından sıkışan mavi arabanın fotoğrafını paylaşarak "Bu güne kadar, en komik yardım çağrısını" aldık dedi.

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Tarlanın ortasında ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti

Kadın ve adam, çekici araçlarını çekerken tanınmamak için yüzlerini maskeleri ile kapattılar.

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