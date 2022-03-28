Tarlasını süren çiftçi buldu! Dünyada eşi benzeri bulunmuyor

"Daha önce görmediğimiz, benzeri olmayan bir eser"

Çorum Müzesi arkeologlarından Resul İbiş, 2022 yılında gerçekleştirdikleri teşhir tanzim çalışmalarında bu yıl ilk kez literatüre “Çitli bileziği” olarak geçen Hitit bileziğini ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını söyledi.