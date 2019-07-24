Tarlasını sürerken buldu ! Tam 200 yıllık

Çiftçi, nesnenin incelenmesi için Baskil İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Jandarma ekipleri tarlada bulunan nesnenin tahıl ambarı olduğunu değerlendirerek durumu Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.