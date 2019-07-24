  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Temmuz 2019 10:30

Tarlasını sürerken buldu ! Tam 200 yıllık

Elazığ'ın Baskil ilçesinde tarlasını traktörle süren çiftçinin pulluğuna 200 yıllık olduğu değerlendirilen tahıl ambarı takıldı. Arkeologlar tarafından gün yüzüne çıkarılan tahıl ambarının müzede sergileneceği bildirildi.

Tarlasını sürerken buldu ! Tam 200 yıllık

Akdemir köyüne bağlı İnanç mezrasında traktörle tarlasını süren çiftçinin pulluğuna bir nesne takıldı.

1/ 4
Tarlasını sürerken buldu ! Tam 200 yıllık

Çiftçi, nesnenin incelenmesi için Baskil İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Jandarma ekipleri tarlada bulunan nesnenin tahıl ambarı olduğunu değerlendirerek durumu Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.

2/ 4
Tarlasını sürerken buldu ! Tam 200 yıllık

Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarının ardından 200 yıllık olduğu tahmin edilen tahıl ambarı gün yüzüne çıkarıldı.

3/ 4
Tarlasını sürerken buldu ! Tam 200 yıllık

Alanda incelemede bulunan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, tahıl ambarının 200 yıllık olduğu tahmin edildiğini belirterek, o dönemki şartlarda tahıl ambarlarının doğal buzdolabı olarak kullanıldığını söyledi. Tahıl ambarının müzede sergileneceği bildirildi.

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM