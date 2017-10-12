Tarsus'ta 11 aydır süren gizemli kazı aylar sonra görüntülendi

MAHALLELİ RAHAT DEĞİL

Başbakanlık, CHP'li Atıcı'nın soru önergesine verdiği yanıtta kazının, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Tarsus Müzesi Müdürlüğü'nün izniyle başlatıldığını, çalışma yapılan bölgenin 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olduğunu ve bilimsel kazı dışında herhangi bir kazı çalışmasının gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.