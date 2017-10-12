Tarsus'ta 11 aydır süren gizemli kazı aylar sonra görüntülendi
Mersin'in Tarsus İlçesi'nde bulunan bir gecekonduda 11 aydır kazı çalışması yapılıyor. Aylar sonra görüntülenen kazı alanında sondaj çalışması yapıldığı görüldü.
Mersin'in Tarsus İlçesi'nde bulunan 82 Evler Mahallesi'nde, gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde yapılan esrarengiz kazı, yaklaşık 11 aydır sürüyor. Göçüklere neden olan ve giriş- çıkışlara izin verilmeyen kazı alanında, sondaj çalışması yapıldığı görüldü.
MAHALLELİ RAHAT DEĞİL
Başbakanlık, CHP'li Atıcı'nın soru önergesine verdiği yanıtta kazının, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Tarsus Müzesi Müdürlüğü'nün izniyle başlatıldığını, çalışma yapılan bölgenin 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olduğunu ve bilimsel kazı dışında herhangi bir kazı çalışmasının gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.
Öte yandan kazı süresinin uzaması ve göçükler nedeniyle çevrede oturanlar, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Kazının yapıldığı bölgede oturan 83 yaşındaki Tevfik Selen, yaşanan süreçte tedirginliklerinin arttığını söyledi. Yanı başlarında süren kazının, kendilerini endişeye sevk ettiğini belirten Selen, kazıyla ilgili hala bilgilendirilmediklerini söyledi. Polis barikatlarıyla korunan sokakta belirsizlik sürerken, yaşanabilecek bir çökmenin sokakta bulunan eski yapıların yıkılmasına da yol açabileceği bildirildi.
POLİSİN İNTİHARINDAKİ SIR
Tarsus'ta 4 yıl önce, 'silahla şaka yaparken' öldürüldüğü belirtilen polis memuru Mithat Erdal'ın cinayet sanığı Hüseyin Yasak, yargılandığı Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tarsus'ta esrarengiz kazıların yapıldığının duyulması üzerine eşi Sibel Erdal, define avcılarını ortaya çıkartmak için gizli görevde olan eşinin, deşifre olunca infaz edildiğini, cinayetin, gizemli kazıyla ilgisinin olabileceğini iddia etmişti.