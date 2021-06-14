Tartıştığı adamı kulağından vuran trans birey kendini eve kilitledi
Antalya'da arkadaş olan 44 yaşındaki Hakan S. ile transseksüel S.K., arasında eksik eşyalar nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti.
Antalya'da transseksüel S.K., 44 yaşındaki arkadaşı Hakan S.'ye dehşeti yaşatarak kanlar içinde bıraktı.
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Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 13 Sokak’taki bir binanın önünde meydana geldi. Arkadaş olan 44 yaşındaki Hakan S. ile transseksüel S.K., arasında eksik eşyalar nedeniyle tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., Hakan S.’nin arkasından pompalı tüfekle ateş etti.
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Kulağından yaralanan Hakan S., yürüyerek valilikteki polis noktasına gelerek yardım istedi.
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